Stadtrat Magdeburg: Warum die Fontäne im Neustädter See wieder sprudeln soll

Im Rahmen der Haushaltsdebatte im Magdeburger Stadtrat war die ehemalige Fontäne im Neustädter See Thema. Der Antrag der Gartenpartei/Tierschutzallianz zur Reaktivierung wurde nicht abgelehnt.

Die Fontäne im Neustädter See in Magdeburg-Nord auf einer undatierten Archivaufnahme.

Magdeburg - Zu DDR-Zeiten war sie ein beliebtes Fotomotiv, die Fontäne im Neustädter See in Magdeburg. Außerdem sorgte ihre Umwälzanlage für ausreichend Sauerstoff. Nach einem Kabelbrand in der Pumpstation wurde die Fontäne 1992 abgedreht und später komplett zurückgebaut.