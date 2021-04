Stadträte beharren auf öffentlichem WC am Olvenstedter Scheid in Magdeburg

Magdeburg. Einen neuen Vorstoß für eine öffentliche Toilette am Olvenstedter Scheid gibt es von Mitgliedern der SPD- und CDU-Fraktion des Magdeburger Stadtrates. Für die Stadtratssitzung am 15. April haben sie einen Neuantrag eingereicht. Demnach soll der Oberbürgermeister beziehungsweise die Stadtverwaltung prüfen, ob in der Planung zur Umgestaltung des Olvenstedter Scheids eine öffentliche Toilette integriert werden kann. Zugleich sollen die dafür entstehenden Kosten aufgelistet werden.

Über die GWA Olven-stedt/Nordwest sei mehrfach von Bürgerinnen und Bürgern der Wunsch nach Einrichtung einer Toilette am Olvenstedter Scheid an die Stadträte herangetragen worden, heißt es in dem Antrag zur Begründung. Bisherige Bemühungen zur Einrichtung einer Toilette würden aufgrund der Drucksache zur Entwicklung beziehungsweise Aufwertung des Olvenstedter Scheids in einer Warteschlange verharren.

Mehr Besucher am Olvenstedter Scheid

Mit Schließung der Sparkassenfilialen in Alt-Olvenstedt und Nordwest suche die ältere Bevölkerung die Filiale am Olvenstedter Scheid auf und erledige dort anschließend auch Einkäufe. Durch die geplante Drucksache werde sich das Personenaufkommen an dieser Stelle noch erhöhen. Eine Möglichkeit der Toilettennutzung sei in unmittelbarer Umgebung nicht gegeben. Die Schaffung einer öffentlichen Toilette, die sich beispielweise an Plätzen mit ähnlicher Nutzung findet, wie zum Beispiel am Schellheimerplatz und Neustädter Platz, sollte daher in die Planung zur Umgestaltung des Olvenstedter Scheids aufgenommen werden.

Stadtsprecher Michael Reif hatte bereits im Januar vergangenen Jahres gegenüber der Volksstimme erklärt, dass das Stadtplanungsamt den Vorentwurf des Bebauungsplanes zum Olvenstedter Scheid für den Stadtrat und die zuständigen Ausschüsse erstelle. Darin werde auch die Errichtung einer WC-Anlage berücksichtigt.

Die Bewirtschaftungskosten für ein öffentliches WC beliefen sich auf etwa 1000 Euro monatlich, hatte zuvor Ordnungsbeigeordneter Holger Platz informiert.