Große Teile der Stadtverwaltung bleiben am Freitag, 5. Mai, in Magdeburg geschlossen. Darunter auch das Sozialamt mit seiner Hotline und das Jugendamt. Das steckt dahinter. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Mehrere Bereiche der Stadtverwaltung sollen am 5. Mai ganztägig geschlossen bleiben. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Grund sei ein planmäßiges Update einer Fachsoftware. Betroffen von dem Update sind unter anderem das Sozial- und Wohnungsamt im Wilhelm-Höpfner-Ring 4 und der Georg-Kaiser-Straße 3, einschließlich der Hotline.

Auch das Umweltamt, der Fachdienst Steuern und das Forderungsmanagement der Landeshauptstadt in der Julius-Bremer-Straße 8 hätten am 5. Mai keine Sprechzeiten. An den verschiedenen Standorten des Jugendamtes seien der Soziale Dienst und die Bereiche Unterhalt und Unterhaltsvorschuss, Vaterschaft und Beurkundung nur telefonisch und per Mail erreichbar.

Das Softwareupdate sei eine planmäßige Aktualisierung, die in großen Teilen der Stadtverwaltung erforderlich wäre, heißt es von Seiten der Stadt. Deshalb könne es auch in weiteren Bereichen zu Einschränkungen kommen.