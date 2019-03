Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper hat die Hochseil-Stadtwette 2019 gewonnen.

Magdeburg l Magdeburgs Oberbürgermeister ist Gewinner der Magdeburger Stadtwette und darf nun mit 20 Kindern auf den Rummelplatz gehen. Am 30. März 2019 begab sich das Magdeburger Stadtoberhaupt mit den Hochseilartisten der Familie Weisheit in luftige Höhe. In einer Schaukel, die an einem der Motorräder befestigt war, ließ er sich von einer zur anderen Seite des gespannten Seils einmal quer über den belebten Messeplatz fahren.

Der schlimmste Moment sei gewesen, als er auf dem Turm stand, von dem aus die Weisheits mit ihren Motorrädern starteten. Auf der Schaukel sei dann wieder alles gut gewesen. Herausforderer und Messeplatz-Chef Karl Welte gab übrigens nach der Wette zu, er selbst hätte sich nicht in die Schaukel gesetzt. "12 Meter Höhe beim Karussellaufbau reichen mir", sagte er. "Wir haben den mutigsten Bürgermeister Deutschlands und können stolz auf ihn sein", sagte er.

Die Geschwister Weisheit und ihre Familie gastieren noch bis zum 31. März 2019 in Magdeburg. An diesem Tag kann die Show um 15 und 17 Uhr noch einmal besucht werden.