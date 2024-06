In Essen kümmern sich schon seit mehreren Jahren Quartiershausmeister um Ordnung und Sauberkeit in ihrem Revier. Auch in Magdeburg-Neustadt soll es das geben.

Magdeburg - In einer Reihe von Städten sind die Quartiershausmeister bereits ein fester Bestandteil des Straßenbildes - in Magdeburg aber noch nicht. Dabei sorgen sie in ihrem Stadtteil für Ordnung und Sauberkeit. Sie melden Müllabladeplätze und sprechen Anwohner und Geschäftstreibende auf Missstände an.