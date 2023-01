Uni-Projekt Standort für Bücherschrank im Magdeburger Stadtteil steht fest

Ein Magdeburger Studentinnen-Duo will mit einem Konzept Bücherschränke in Magdeburg verteilen. Diese sollen in den Stadtteilen platziert werden. Wie die Schränke genau aussehen sollen und wo er im Stadtteil Alt-Olvenstedt stehen soll.