Einsatz im Freibad Süd: Schwimmbad in Magdeburg bleibt geschlossen

Magdeburg (vs) - Das Magdeburger Freibad Süd ist bis auf Weiteres geschlossen. Grund dafür sei eine Havarie an der Chlorgas-Anlage. Deshalb sei am Donnerstagvormittag die Feuerwehr im Freibad im Einsatz gewesen. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Demnach hatte ein Mitarbeiter des Freibads Süd bei der Routinekontrolle vor der Öffnung im Technikraum am Becken massiven Chlorgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr informiert. Fast zeitgleich löste offenbar die automatische Alarmanlage aus. Der Beschäftigte informierte vorsorglich auch die nahe gelegene Kindertageseinrichtung.

Die Feuerwehr habe nach ihrem Eintreffen umgehend die Chlorgas-Anlage stillgelegt. Die Reparatur sei nun beauftragt, heißt es.

Als Alternative für das derzeit geschlossene Freibad Süd stehen das Carl-Miller-Bad, das Erich-Rademacher-Bad, die Strandbäder Neustädter See und Barleber See sowie die Schwimmhalle Diesdorf zur Verfügung.