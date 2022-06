Start fürs Offlinefestival in Magdeburger Innenstadt

Magdeburg - Die Magdeburger Innenstadt verwandelt sich für den 11. und 12. September in ein Festivalgelände: Veranstaltet wird hier das Offline-Festival. Am 11. September wurde es auf einer der fünf Bühnen kurz nach 10 Uhr. Geboten wird zwischen Hasselbachplatz und Nordabschnitt des Breiten Wegs, zwischen Hauptbahnhof und dem Platz neben dem Alten Rathaus, ein vielfältiges Programm: Es gibt 30 Stunden Livemusik von 20 Künstlern und rund 50 Modenschauen. An den Infopunkten neben den Bühnen gibt es unter anderem die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Während der Eröffnung hatten Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper, Susanne Eva Dörrwand von der Industrie- und Handelskammer Magdeburg und Petra Kann, Vorstandsmitglied der IG Innenstadt und Managerin des Allee-Centers, aber zunächst über Motivation, Chancen und Herausforderungen für die Magdeburger Innenstadt gesprochen.