Die Polizei erwartet wegen des FCM-Fußballspiels gegen den Hamburger SV und einem Dieter Bohlen-Auftritt am Sonnabend in Magdeburg Verkehrsbehinderungen. Die Beamten rechnen mit Stauerscheinungen und kündigen vorübergehende Straßensperrungen an.

Magdeburg (vs) - Die Polizei warnt in einer Mitteilung vor Verkehrseinschränkungen am Sonnabend, 29. April. Grund dafür seien das Fußballspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Hamburger SV und weitere Parallelveranstaltungen. Dann soll unter anderem Poptitan Dieter Bohlen in der Getec-Arena scharenweise Fans anlocken, gleichzeitig ist das Sputnik Spring Break Festival auf Tour in der Festung Mark.

Die Beamten erwarten deshalb am Sonnabend ab den Vormittags- bis späten Nachmittagsstunden Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Magdeburg. Insbesondere in der Innenstadt und im ostelbischen Gebiet müssten Verkehrsteilnehmer mit Stauerscheinungen und kurzzeitigen Straßensperrungen rechnen, heißt es in der Mitteilung weiter. In diesem Bereich soll es zeitgleich weitere Veranstaltungen und Versammlungen geben.

Nach Beendigung der Fußballbegegnung werde der Verkehr im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße und Georg-Heidler-Straße zeitweise zweispurig als Einbahnstraße geführt, um eine zügige Abreise der Teilnehmer und Fans gewährleisten zu können.