Stichwahl in Magdeburg: Wer wird neuer Oberbürgermeister?

Magdeburg - Die OB-Wahl in Magdeburg geht in die zweite Runde. Am Sonntag gibt es eine Stichwahl zwischen der Einzelbewerberin Simone Borris und SPD-Mann Jens Rösler. Dann entscheidet sich, wer ab 1. Juli 2022 die Geschicke der Landeshauptstadt lenken wird. OB Lutz Trümper (SPD) war nach 21 Jahren im Amt nicht mehr angetreten.

Noch bis 18 Uhr kann in den 137 Wahllokalen gewählt werden. Mit den ersten Auszählungsergebnissen rechnet die Stadt gegen 18.30 Uhr.

Die Auszählung der Stimmen erfolgt nach Schließung der Wahllokale. Diese ist sowohl in den Wahllokalen als auch bei den Briefwahlvorständen öffentlich. Die Briefwahlen werden in der Berufsbildenden Schule "Otto von Guericke", Am Krökentor 1b-3, ausgezählt.

Am heutigen Sonntag sind 1096 Wahlhelfer in den Wahllokalen und 328 Wahlhelfer bei der Briefwahlauszählung im Einsatz, teilte die Stadt mit.

Die Wahlergebnisse können auf der Internetseite der Stadt Magdeburg abgerufen werden. Am ersten Wahltag war die Seite mehrfach nicht abrufbar. Es kam zu Serverproblemen, erklärte die Stadt.

Simone Borris vereinte im ersten Wahlgang am 24. April 2022 nach Auszählung aller Wahlkreise 43,3 Prozent aller gültigen Stimmen auf sich. Jens Rösler kam mit 26,3 Prozent auf den zweiten Platz, gefolgt von Tobias Krull (CDU) mit 12,2 Prozent.