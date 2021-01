In Magdeburg musste die Bundespolizei gegen einen Mann einschreiten, der sich auf das Vordach des Hauptbahnhofs gesetzt hatte. Symbolfoto: Martin Rieß

Die Polizei in Magdeburg hat einen Mann vom Vordachzelt des Hauptbahnhof geholt.

Magdeburg l Die Bundespolizei in Magdeburg musste am Sonnabend, 2. Januar 2021, gegen 16.30 Uhr gegen einen 30-Jährigen einschreiten, der sich auf das Palazzo-Faltdach am Konrad-Adenauer-Platz auf der Westseite des Hauptbahnhofs Magdeburg gesetzt hatte.

Auf die Gefährlichkeit und das Verbot des Besteigens des Daches angesprochen habe der angegen, dass er kein Verbotsschild gesehen habe, hieß es von der Polizei. Der Mann erhielt einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Magdeburg und muss zusätzlich mit einer Kostenrechnung für die polizeilichen Maßnahmen rechnen.