In eine Magdeburger Gaststätte wurde am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Unbekannte sind am Dienstag in ein Magdeburger Lokal eingedrungen. Die Einbrecher durchsuchten das Büro nach Wertsachen.

Magdeburg (vs) l Am frühen Morgen des 9. Juni 2020 drangen unbekannte Täter zwischen 2.16 Uhr und 2.34 Uhr in den Büroraum eines Lokals im Magdeburger Stadtteil Werder ein. Der Einbruch wurde am Dienstagmorgen festgestellt und der Polizei gemeldet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters ins Innere des Lokals und durchsuchten einen Büroraum. Eine Schadensauflistung steht derzeit noch aus.

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort. Des Weiteren wird die Videosequenz einer Überwachungskamera der Lokalität ausgewertet. Auf dieser konnte man bereits zwei unbekannte Täter feststellen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.