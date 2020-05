Unbekannte sind am Dienstag in ein Geschäft im Breiten Weg in Magdeburg eingebrochen und entwendeten Bargeld. Symbolfoto: koszivu - Fotolia

Unbekannte sind am Dienstag in ein Geschäft auf dem Breiten Weg in Magdeburg eingebrochen. Die Polizei sicherte Spuren der Tat.

Magdeburg (vs) l Am 19. Mai 2020 drangen unbekannte Täter gegen 3:20 Uhr in ein Geschäft im Breiten Weg ein. Der Einbruch wurde am Dienstagmorgen festgestellt und der Polizei gemeldet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch gewaltsames Aufbrechen einer Tür in das Geschäft. Eine Überwachungskamera im Inneren des Ladens filmte die Täter während der Tathandlung. Auf der Videosequenz ist zu sehen, wie zwei schwarz gekleidete Personen das Geschäft durchsuchten und Bargeld entwendeten. Die Polizei sicherte Spuren im Tatort, die derzeit ausgewertet werden. Des Weiteren wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

