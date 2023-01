Eine gute Nachricht von der Stadt: Die Verlängerung der Stadtparkstraße wird in Magdeburg ab Mittwoch wieder freigegeben. Dafür wird ein Teil der Straße Kleiner Werder gesperrt.

Die Sperrung der Stadtparkstraße wird in Magdeburg ab Mittwoch aufgehoben. Dafür wird die Straße Kleiner Werder gesperrt. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Endlich ist es soweit: Die Verlängerung der Stadtparkstraße in Magdeburg soll am Mittwoch, 18. Januar, zunächst temporär wieder freigegeben werden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Dabei soll es sich um die neue Verbindung zwischen der Zollbrücke und der bestehenden Stadtparkstraße handeln. Anschlussstück sei der Teil der Baumaßnahme zum Ersatzneubau Strombrückenzug, heißt es.

Parallel zur Freigabe der Verlängerung der Stadtparkstraße müsse aber ein Abschnitt der Straße Kleiner Werder unterhalb der Neuen Strombrücke gesperrt werden. Zur Sanierung des dortigen Widerlagers, Pfeilers und Überbaus benötige die Stadt Baufreiheit, so die Verwaltung in der Mitteilung.

Nach Abschluss der Arbeiten wird die Straße Kleiner Werder offenbar wieder für den Verkehr geöffnet.