Die Straßenbahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) fahren nach mehreren Jahren wieder über den Willy-Brandt-Platz und die Tunnelbaustelle am Hauptbahnhof. Symbolfoto: Jens Wolf

Nach 5-jähriger Unterbrechung fahren wieder Straßenbahnen über den Willy-Brandt-Platz in Magdeburg. Ein Video der ersten Fahrten.

Magdeburg l Für die Magdeburger kommt es einer erlösung gleich. Die Straßenbahnen fahren wieder direkt von Stadtfeld in die Altstadt. Umleitungen wegen der Tunnel-Baustelle am Hauptbahnhof gehören der Vergangenheit an. Nach fünf Jahren Bauzeit wurde die Strecke wieder freigegeben.

Videoredakteurin Samantha Günther hat eine Fahrt mit Tim Stein, dem Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe, in der Straßenbahn gemacht.