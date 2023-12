Am Magdeburger Hauptbahnhof geht eine neue Straßenbahnhaltestelle in Betrieb. Die Linien 1, 4 und 6 der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) können damit nun auch in Richtung Innenstadt direkt am Kölner Platz halten.

Neue MVB-Haltestelle beim Hauptbahnhof geht in Magdeburg in Betrieb

Magdeburg/vs - Am Kölner Platz, unterhalb der Brücken der Deutschen Bahn, halten ab sofort nun auch die Straßenbahnen in Richtung Innenstadt Magdeburg. Die neue Haltestelle werde von den Straßenbahnlinien 1, 4 und 6 bedient. Ein neuer Bahnsteig sichert das stufenlose Ein- und Aussteigen in die Bahnen, so die MVB in einer Pressemitteilung.

Die verbauten taktilen Leitelemente sollen Menschen mit Sehbeeinträchtigungen den richtigen Weg weisen. Die neue Haltestelle sei im Rahmen des städtischen Projekts „Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“ entstanden.

Aktuell trägt die Haltestelle den Namen „Hauptbahnhof Nord“. Zum Fahrplanwechsel der MVB am 23. Dezember wird sie zur besseren Orientierung in „Hauptbahnhof / Kölner Platz“ umbenannt. Die Haltestelle in der Gegenrichtung konnte bereits im September 2022 in Betrieb genommen werden, so die MVB am Schluss.