Für die neuen Straßenreinigungsgebühren sollen die Einwohner in Magdeburg bald tiefer in die Taschen greifen. Beschlossen ist die Erhöhung aber noch nicht.

Magdeburg. - In Magdeburg könnten auf die Einwohner bald höhere Gebühren für die Straßenreinigung zukommen, wie die Stadt mitteilt. Entschieden werden soll über die Neukalkulation im Stadtrat am 5. Dezember, heißt es.

Hintergrund ist, dass der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb (SAB) die Straßenreinigungsgebühren für die Jahre 2025 und 2026 neu berechnet hat. Allgemeine Preis- und Tarifsteigerungen führten zur Erhöhung der Fahrbahnreinigungsgebühr um durchschnittlich 9,4 Prozent in fast allen Reinigungsklassen, heißt es von Seiten der Stadt. Weitere Änderungen sollen die Gehwegreinigung und Durchgangsstraßen betreffen.

Straßenreinigung in Magdeburg: Gebühren sollen steigen

In der Folge könnten etwa in Straßen, in denen siebenmal die Woche gereinigt wird, die Gebühren von 3,41 Euro auf 3,72 Euro je Grundstücksfrontmeter und Monat steigen. Für die Gehwegreinigung an sieben Tagen in der Woche würde die Gebührenordnung eine Steigerung von 4,30 Euro auf 4,64 Euro nach sich ziehen.

Bei der Neukalkulation seien Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen aus den Vorjahren berücksichtigt worden, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.

Außerdem gebe es ein Trostpflaster für die Einwohner Magdeburgs: Grundsätzlich trage der Anlieger bei der Straßenreinigung nicht die gesamten Kosten der Straßenreinigungsgebühr. Die Stadt übernehme anteilig die Kosten der Straßenreinigung für Fahrbahnen sowie Gehwege und vollständig der Fahrbahnwinterdienstkosten. Der kommunale Eigenanteil soll insgesamt 25 Prozent der gebührenfähigen Kosten betragen, heißt es.