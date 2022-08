Straßenverkehr Welche Regeln für E-Roller-Fahrer in Magdeburg gelten

Mal eben schnell auf den E-Roller steigen, um zum Ziel zu kommen? In vielen Städten Deutschlands schon lange kein Problem mehr. Auch in Magdeburg sind E-Roller unterwegs - zumindest in Privatgebrauch. Die Fahrer müssen sich wie andere Verkehrsteilnehmer an Regeln halten, sonst drohen Bußgelder. Ein Überblick.