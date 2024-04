Zum wiederholten Male streiken die Mitarbeiter der Telekom in Magdeburg. Die Gewerkschaft ver.di ruft zum bundesweiten ganztägigen Warnstreik auf. Anlass dafür sind die aktuellen Tarifverhandlungen.

In Magdeburg wird gestreikt: Telekom-Mitarbeiter wurden von der Gewerkschaft ver.di zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Magdeburg - Zum bundesweiten Warnstreik ruft ver.di die Mitarbeiter der Telekom auf. Die 16 Gesellschaften der Telekom legen für den ganztägigen Warnstreik ihre Arbeit nieder. Was sie fordern:

Durch Inflation und Krisen steigen die Preise. Auch die Mitarbeiter der Telekom Magdeburg spüren dies und fordern von der Telekom mehr Gehalt.

Vor der ver.di-Zentrale stehen die Telekom-Mitarbeiter aus Magdeburg, die sich zu einem ganztägigen Warnstreik für mehr Gehalt und bessere Arbeitszeiten einsetzen. Foto: Saskia Lohöfer

Magdeburger Telekom-Mitarbeiter fordern 12 Prozent mehr Gehalt

Für die aktuelle Tarifrunde werden zwölf Prozent mehr Gehalt gefordert, aber mindestens 400 Euro. Für die Auszubildenen und dualen Studenten werden 185 Euro mehr gewollt. Ebenso soll sich die Tariflaufzeit auf zwölf Monate verkürzen. Derzeit beträgt sie 24 Monate.

Eine Woche zuvor waren die Magdeburger Mitarbeiter aus dem Service, wie der Kundenberatung am Telefon und die technischen Mitarbeiter auf de Straße gegangen, um für ihre Forderungen zu streiken. Weitere Streiks sind in Planung.

"Telekom ist Europas wertvollstes Unternehmen. Da wollen wir auch was von abhaben." Mitarbeiterin von der Telekom

Telekom-Shops in Magdeburg bleiben geöffnet

Die Telekom-Mitarbeiter in den Shops in der Stadt und bundesweit sind nicht von dem Warnstreik betroffen. Diese Tarife laufen noch und werden in den aktuellen Verhandlung um mehr Lohn und bessere Arbeitszeiten nicht berücksichtigt.