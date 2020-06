Die Polizei wurde zu einem Einsatz an einen Spätshop gerufen. Foto: Thomas Schulz

Zwei Personengruppen sind in Magdeburg an einem Spätshop in Streit geraten. Dabei flogen Steine und Flaschen, es gab Verletzte.

Magdeburg l Ein Streit an einem Spätshop zwischen zwei Gruppen ist in der Nacht vom 19. Juni 2020 an der Lübecker Straße (Stadtteil Neue Neustadt) eskaliert. Anfangs hätten sich die Personen noch mit beschimpft, dann seien Personen vor der Verkaufsstelle mit Steinen und Flaschen beworfen worden, so die Polizei. Dabei wurden ein 24-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Bei der Tätergruppierung soll es sich um sechs bis acht unbekannte Personen mit südländischem Aussehen gehandelt haben, die im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden konnten. Hinweise zur Täter sowie zur Identität der Beteiligten nimmt die Polizei entgegen.

