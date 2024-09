Streit um Fußgängerüberweg in der Magdeburger City

Magdeburg. - Vor Jahren gab es im Magdeburger Stadtzentrum einen Zebrastreifen, der die vom Breiten Weg geteilte Haeckelstraße verband. Dieser Übergang ist jedoch seit langem verschwunden, und heute dienen Ampeln sowie Verkehrsinseln als Querungshilfen in der Innenstadt. Nun stand die Renaissance dieser Art der Verkehrsführung zur Debatte: Die Ratsfraktion Grüne/Future! hatte einen solchen Überweg im Bereich des Spielplatzes an der Hegelstraße gefordert. Was ist aus der Idee geworden?