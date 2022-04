Streit ums Elbebaden in Magdeburg schon 100 Jahre alt

Auch 2022 wird in Magdeburg über das Baden in der Elbe diskutiert. Ein Blick in eine 100 Jahre alte Volksstimme zeigt, wie das Thema früher diskutiert wurde.

Von der Schusterschwemme liegt kein Bild vor. Doch diese private Aufnahme vom 15. Juli 1930 zeigt auch den Badespaß - und zwar in der Alten Elbe in Magdeburg.

Magdeburg - Einen Elbebadetag auszurichten, das erscheint den Organisatoren der vergangenen Jahre zunehmend schwierig. Und die Stadt Magdeburg selbst sieht sich außerstande, passende Möglichkeiten zum Bad im kühlen Nass des Flusses zu bieten. Ein Blick in eine Zeitung der 1920er Jahre zeigt: Für die Magdeburger war die Elbe auch in Zeiten größerer industrieller Verschmutzung ein Anziehungspunkt, ein Thema für öffentliche Debatten – und schon damals Anlass für einen Rückblick. Ein Beispiel findet sich in der Volksstimme vom 19. Mai 1922. In einem Beitrag auf Seite vier geht es um die Schusterschwemme.