Strom für Magdeburg: Hier bauen die SWM ein neues Umspannwerk

In Magdeburg entsteht ein neues Umspannwerk zur Sicherung der Stromversorgung.

Magdeburg - Bereits im Jahr 2021 hatten die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) mit dem Umbau eines Schaltwerkes in Magdeburg begonnen. Das Objekt wird zu einem Umspannwerk umgebaut, in dem 30-Kilovolt-Starkstrom in 10-Kilovolt-Strom für die Verteilung zum Endverbraucher umgewandelt werden soll.