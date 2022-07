Strombrücke Magdeburg: Test der Umleitung für Fußgänger und Radfahrer

Für Fußgänger und Radfahrer gibt es an der Baustelle der Strombrücke in Magdeburg eine Umleitung. Die Volksstimme den Weg getestet.

Der frisch hergerichtete Weg von der Rampe der Strombrücke in Magdeburg in Richtung Messeplatz wa für den Verkehr frei. Doch intensiv genutzt wurde er noch nicht: Der direkte Durchgang zwischen Strombrücke und Zollbrücke war noch offen.

Magdeburg - Nachdem in Magdeburg in den vergangenen Tagen noch Absperrzäune den frisch asphaltierten Weg an der Strombrückenrampe und in Richtung Messeplatz zum Kleinen Stadtmarsch versperrten, kann er jetzt genutzt werden. Auch wenn am Vormittag des 29.7. der direkte Weg für Fußgänger und Radfahrer zwischen Strom- und Zollbrücke noch frei war und der Weg deshalb noch nicht sonderlich intensiv genutzt wurde, die Volksstimme hat den Weg entlang der Baustelle samt der Umleitung schon einmal ausprobiert.