Stromsparen Schaltet der Kaufland in Magdeburg Stadtfeld-Ost das Licht aus?

In den sozialen Medien und unter Stadtfeldern tauchte Anfang der Woche die Frage auf, ob Kaufland am ehemaligen Schlachthof in Magdeburg Strom sparen und deswegen einige Lichter noch im Betrieb ausschalten muss. Die Volksstimme hat nachgefragt und bringt Licht ins Dunkle.