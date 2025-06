Nach dem Abriss ist vor dem Aufbau: Am Damaschkeplatz in Magdeburg tut sich einiges. Es wurde schon mit dem Bau der Behelfsbrücke begonnen.

Stück für Stück zur Behelfsbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg

Während auf den Stützen der einstigen Ringbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg ein Podest gebaut wird, wird auf dem Ring schon damit begonnen, die Behelfsbrücke zusammenzusetzen.

Magdeburg. - Die Behelfsbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg rückt in greifbare Nähe. Die vorbereitenden Arbeiten laufen auf Hochtouren. Es sind sogar schon vorgefertigte Teile der Notbrücke zu sehen. Die Arbeiten liegen im Zeitplan.

Zehn Wochen ist es inzwischen her, dass die Ringbrücke am Damaschkeplatz gesperrt werden musste. Die Abrissarbeiten sind vor wenigen Tagen zu Ende gegangen. Nur wenig später wurden schon die ersten Bauteile für die Notbrücke geliefert.

Inzwischen wurde auf den Stützen auf der einen Seite bereits ein Podest montiert. Die beiden Behelfsbrücken aus Stahl werden in den kommenden Wochen auf den östlichen Widerlagern aufgebaut. Sie sollen voraussichtlich jeweils eine nutzbare Breite von 3,50 Metern und eine Gesamtlänge von etwa 70 Metern haben.

Laufen die Arbeiten reibungslos, kann der Verkehr ab dem 1. August darüber fließen.