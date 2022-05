Studieren in Magdeburg: Wenn es mal klemmt, helfen diese Studenten

Studieren in Magdeburg ist attraktiv. Aber was ist, wenn es mal Probleme gibt. An der Uni Magdeburg helfen jetzt Studenten anderen Studenten.

Magdeburg (vs) - Beratung auf Augenhöhe von Studenten für Studenten - das ist das Motto der 2014 gegründeten Initiative „Hängematte – Auffangen und Anstoßen“ an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Egal ob Probleme im Studium, im Freundeskreis, in der Familie oder in der Beziehung, das Hängematte-Team steht den Studierenden der Uni Magdeburg mit Rat und Tat zur Seite.