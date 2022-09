Spätentschlossene können sich immer noch zum Wintersemester an der Uni Magdeburg einschreiben. Bis wann das möglich ist und welche Fächer für den späten Studienstart noch belegt werden können, zeigen wir.

Magdeburg (vs) - Nicht jeder Schulabsolvent hat sich bereits früh für ein passendes Studium entschlossen. Wer erst jetzt mit dem Gedanken spielt, im Oktober ein Studienfach an der Uni Magdeburg zu belegen, hat nun die Chance dazu. Spontan ist es offenbar noch möglich, über das Losverfahren oder mit einer späten Einschreibung in das Lieblingsstudium zu starten, wie die Uni mitteilt.

Demnach ist die Bewerbungsfrist zum Wintersemester 2022/23 verlängert worden. Bis einschließlich 4. Oktober 2022, 23:59 Uhr, hätten Studieninteressierte die Möglichkeit, so die Uni, sich für einen von mehr als 70 zulassungsfreien Bachelor- oder Masterstudiengänge zu bewerben oder direkt einzuschreiben.

Doch auch am Losverfahren für zulassungsbeschränkte Studiengänge können potentielle Erstsemester offenbar noch bis zum Donnerstag, 15. September, teilnehmen. Für das Wintersemester könnten sich Interessierte bis dahin im Internet noch für den Bachelorstudiengang Bildungswissenschaften mit dem Nebenfach Psychologie bewerben.

Im Internet sollen alle Bewerber Schritt für Schritt durch die Online-Bewerbung und die Online-Einschreibung geführt werden, heißt es. Für persönliche Beratungsgespräche stünden dabei die Mitarbeiter der Allgemeinen Studienberatung oder die Whatsapp-Info-Rufnummer 0391-6752283 zur Verfügung. Dort könnten Fragen zur Studienplatzsuche, zum Wohnen und Leben in Magdeburg oder zu Bewerbungsmodalitäten gestellt werden.