Sturm erwartet: Zoo Magdeburg schließt wegen Unwetter

Mitten in den Winterferien in Sachsen-Anhalt schließt der Zoo Magdeburg für mindestens einen Tag. Ein schwerer Sturm soll am Donnerstag die Stadt erreichen.

Der Magdeburger Zoo schließt am 17. Februar 2022 aufgrund des erwarteten Unwetters. 2017 wurde der Zoo bei einem Sturm verwüstet.

Magdeburg - Der Zoo Magdeburg schließt am Donnerstag, 17. Februar 2022, ganztägig für Besucher. Grund dafür ist eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes, der zufolge vor allem am Vormittag orkanartige Böen erwartet werden. Über die Schließung informierte der Zoo in einer Mitteilung.

"Die Sicherheit für Mensch und Tier ist das oberste Gebot bei orkanartigen Wettersituationen", sagte Daniel Lübke, der den Fachbereich Bau/Technik, Park-, Gartenanlagen und Service leitet. Gefahr bestehe vor allem durch herabstürzende Äste in dem alten Baumbestand.

Sturmtief verwüstete 2017 den Zoo Magdeburg

Im Jahr 2017 hat das Sturmtief "Paul" den Zoo Magdeburg verwüstet. Besonders die Außenanlagen der Raubkatzen wurden damals erheblich beschädigt. Zur Zeit des Unwetter wurde auch die Sibirische Tigerin "Stormi" geboren.

Die Schließung fällt mitten in die Winterferien in Sachsen-Anhalt, die bisher nach Mitteilung des Zoos für viele Besucher sorgten. Der "positive Besuchertrend" werde durch das Unwetter unterbrochen.

Erneute Sturmwarnung für Wochenende

"Das Zoo-Team setzt alles daran, dass der Zoo so bald wie möglich wieder öffnen kann", heißt es weiter in der Mitteilung. Voraussichtlich am Freitag sollen demnach wieder Besucher den Zoo besuchen.

In der Nacht zu Freitag, 18. Februar 2022, soll sich der Wind laut Deutschem Wetterdienst erst einmal abschwächen. Jedoch droht für die Nacht auf Sonnabend erneut eine schwere Sturm- oder Orkanlage.