Dachdecker haben die Sturmschäden am Dach der Getec-Arena mit einer provisorischen Abdeckung behoben. Am Freitagmittag (8. März 2019) stand fest: Die Halle kann am Wochenende wieder genutzt werden. Foto: Tom Wunderlich

Grünes Licht für das ausverkaufte Roland-Kaiser-Konzert in Magdeburg. Das Dach der Getec-Arena ist repariert.

Magdeburg l Erleichterung auf allen Seiten. Am Freitagmittag (8. März 2019) meldete ein Sprecher der Magdeburger Hallenbetriebsgesellschaft MVGM: „Das Dach der Getec-Arena konnte provisorisch repariert werden. Das Konzert von Roland Kaiser kann somit stattfinden.“ Der Schlagerstar gibt am Sonntag (10. März 2019) ein Konzert in der Halle. Erwartet werden 4500 Besucher. Die Show ist ausverkauft.

Auch die Veranstaltungen in der kommenden Woche, zum Beispiel die Handball-Begegnung zwischen SC Magdeburg und Ludwigshafen am 14. März 2019 sind mit der Freigabe der Halle für Großveranstaltungen gesichert.

Große Teile des Dachs der Getec-Arena waren am Montag (4. März 2019) durch einen Sturm beschädigt worden. Wegen des weiter sehr windigen Wetters waren die Bauarbeiten zunächst zögernd angelaufen, weil ein Kran zeitweise nicht zum Einsatz kommen konnte.

Bereits im Oktober 2017 hatte ein Sturm große Teile des Hallendachs zerstört. Nach einer Notreparatur kam es zu erneuten Sturmschäden Anfang 2018. Der aktuelle Dachschaden an der Halle ist also schon der dritte in anderthalb Jahren.