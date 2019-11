Ein Radfahrer erlitt vermutlich bei einem Sturz in Magdeburg schwere Kopfverletzungen. Symbolfoto: Martin Rieß

Ein Mann hat in Magdeburg schwere Kopfverletzungen erlitten. Grund dafür war vermutlich ein Fahrradsturz.

Magdeburg (dpa) l Vermutlich bei einem Sturz vom Fahrrad hat sich ein 74 Jahre alter Radfahrer in Magdeburg schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann war am Freitag im Norden der Stadt aufgefunden worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hat es beim Sturz des Mannes keine weiteren Unfallbeteiligten gegeben. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.