Suche nach Vermisstem mit Hubschrauber und Hunden in Magdeburg

Ein Hubschrauber der Polizei. Am Morgen wurde in Magdeburg-Ost nach einem vermissten Rentner gesucht.

Magdeburg - Ein Hubschrauber kreist seit dem Morgen des 17. Juli 2023 über Ostelbien in Magdeburg. Minutenlang scheint er über einem Punkt im Bereich der B1/Brückfeld in der Luft zu stehen: Es läuft die Suche nach einer vermissten Person, erklärt Polizeisprecher Kevin Shaik auf Volksstimme-Nachfrage.

Auch am Boden kommen Polizeibeamte zum Einsatz. So lief eine Streife am Morgen mit einem Fährtenspürhund den Kanonenbahnradweg und benachbarte Bereiche ab.

Seit Mitternacht nicht mehr gesehen

Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen älteren Herren, wie Shaik sagte. Er ist Bewohner einer Seniorenresidenz auf dem Werder und war nach Mitternacht letztmalig gesehen worden.

Zu weiteren Umständen ist im Augenblick noch nichts bekannt. Die Suche hält auch in den Nachmittagsstunden an. Inzwischen seien auch die Wasserschutzpolizei sowie der Arbeiter-Samariter-Bund mit weiteren Fährtenspürhunden beteiligt, um ein größeres Gebiet absuchen zu können.