Zum 22. Mal findet der beliebte Sudenburg-Lauf in Magdeburg statt. Jedoch gibt es auf der Strecke eine große Baustelle. Wie Plan B aussieht.

Plan B für Sudenburg-Lauf in Magdeburg: Bangen um diese Baustelle

Bei dem Sudenburg-Lauf im Jahr 2024 sind knapp 800 Personen an den Start gegangen. Die Straßen in Magdeburg-Sudenburg sind 2025 jedoch von baustellen geprägt.

Magdeburg. - Der Sudenburg-Lauf ist in dem Magdeburger Stadtteil ein beliebtes Ereignis jedes Jahr. Am Samstag, 14. Juni 2025, findet er zum 22. Mal statt. Jedoch gibt es aktuell noch eine Baustelle an der Halberstädter Straße, die auf den letzten Metern den Lauf noch verändern könnte.