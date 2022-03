Tatort-Start Axel Prahl vor Konzert in Magdeburg: „Von Hause aus bin ich Musiker“

Axel Prahl, bekannt für seine Rolle als Hauptkommissar Thiel im Münster-Tatort, spielt am Freitag (27. August) in der Festung Mark in Magdeburg. Im Interview mit der Volksstimme spricht er über seine Verbindung zu Jan Josef Liefers, die Aktion #allesdichtmachen und positive Erfahrungen während der Corona-Pandemie.

Mit acht Jahren hat Axel Prahl seine erste Gitarre bekommen. Der hauptberufliche Schauspieler und leidenschaftliche Musiker ist am Freitag in Magdeburg zu erleben.

Magdeburg - Wenn er als Frank Thiel am Sonntagabend im Tatort zu sehen ist, schaut ein Millionenpublikum zu. Im Gespräch mit Volksstimme-Reporter Konstantin Kraft verrät Axel Prahl, wo er seine eigentliche Berufung sieht und was er an Positivem in der Corona-Pandemie erlebt hat.