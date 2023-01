Magdeburg will mehr Kunst im Öffentlichen Raum und lob dafür einen Künstler-Wettbewerb zum Gedenken an Geschwister Scholl aus. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Für den Wettbewerb für Kunstwerk zum Gedenken an die Geschwister Scholl werden Teilnehmer gesucht. Dies teilt die Stadt Magdeburg mit.

Demnach ist ein zweistufiger Wettbewerb zur Errichtung eines Kunstwerks zum Gedenken an die Geschwister Scholl in der gleichnamigen Parkanlage ausgelobt. Teilnahmeberechtigt am bundesweiten Wettbewerb sind professionelle, freischaffende Künstler und Künstlergruppen, die ihren ständigen Wohnsitz zum Zeitpunkt der Auslobung in Deutschland haben und bereits Kunstwerke im öffentlichen Raum realisiert haben.

Kunst zum Gedenken an Geschwister Scholl

Der Wettbewerb wird laut Mitteilung der Stadt in zwei Phasen organisiert: In der ersten Stufe können Künstler mit der Einreichung von Beispielen bereits geschaffener Werke bis zum 28. Februar ihr Interesse an der Wettbewerbsteilnahme bekunden.

Aus den Einsendungen wählt danach offenbar eine Jury drei Künstler aus, die konkrete Entwürfe ausarbeiten und bis zum 28. Juni im Rahmen der zweiten Wettbewerbsstufe einreichen können. Die ausgewählten Teilnehmenden der zweiten Stufe sollen ein Entwurfshonorar von 4.000 Euro brutto erhalten.

Bewerbungen bis Ende Februar möglich

Der Wettbewerb ist in Bezug auf die künstlerischen Ausdrucksformate uneingeschränkt. Die vollständige Ausschreibung sowie Wettbewerbsunterlagen sind ab sofort im Internet verfügbar.

Die Unterlagen für die Interessenbekundung an der Wettbewerbsteilnahme können bis zum 28. Februar 2023, 12.00 Uhr, schriftlich an die Landeshauptstadt Magdeburg, Fachbereich Kunst und Kultur, Kulturbüro, Julius-Bremer-Straße 10, 39104 Magdeburg oder per E-Mail ans [email protected] geschickt werden.