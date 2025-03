Magdeburg. - Das Theater Magdeburg ist auch ein Ort der Nachwuchsförderung. Jedes Jahr werden junge Talente des Hauses für ihre herausragenden Leistungen in den Sparten Schauspiel, Musiktheater und Ballett gewürdigt. Der Förderverein Theater Magdeburg vergibt diese Auszeichnungen, um vielversprechenden Künstlernachwuchs zu unterstützen.

Die feierliche Gala zur Verleihung findet am heutigen Sonnabend um 18 Uhr im Opernhaus statt. Eine Jury aus Vertretern des Vereins, des Theaters und der lokalen Medien hat die diesjährigen Preisträger ermittelt. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Oktay Önder (Schauspiel), Fermín Villanueva (Musiktheater) und Chiara Amato (Ballett). Die Förderpreise sind mit jeweils 1.500 Euro dotiert.

Diese Tänzerin des Theaters Magdeburg erhält einen Preis

Die italienische Tänzerin Chiara Amato, geboren 1998, erhielt ihre Ausbildung am renommierten Dance Studio Faenza. Bereits früh wurde ihr außergewöhnliches Talent sichtbar, so dass sie rasch Engagements als Gasttänzerin in verschiedenen Produktionen erhielt. Besonders in den Stücken „The Host“ und „Cocoon“ von Brian Scalini hinterließ sie bleibenden Eindruck. Vor ihrem Wechsel nach Magdeburg war sie am Staatstheater Augsburg engagiert.

Seit der Spielzeit 2022/23 gehört sie zum festen Ensemble des Balletts am Theater Magdeburg. Hier konnte sie das Publikum mit beeindruckenden Darbietungen in herausfordernden Rollen begeistern, darunter als Königin in „Schneewittchen“, als Gräfin Olivia in „Was ihr wollt“ sowie als Giulia Farnese in „Borgia“. In der aktuellen Spielzeit brilliert sie in der anspruchsvollen Solopartie der Sien in „Vincent“.

Diese Schauspieler wurde von der Jury ausgwählt

Oktay Önder, geboren 1996 in Bonn, absolvierte seine Ausbildung an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft sowie an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Bereits während des Studiums war er Teil des Schauspielstudios des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin in der Spielzeit 2021/22. Zudem ist er seit 2016 auch für Film und Fernsehen tätig und gastierte unter anderem am Volkstheater Rostock und dem Theater Bonn. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler ist er auch freischaffend als Tänzer und Choreograph aktiv.

Oktay Önder in „Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum“. Foto: Nilz Böhme/TM

Seit der Spielzeit 2022/23 ist er festes Ensemblemitglied am Theater Magdeburg. Dort überzeugt er das Publikum mit seiner Vielseitigkeit und Bühnenpräsenz in zahlreichen Inszenierungen, darunter „Timon von Athen“, „Die Hamletmaschine“, „Planet B“ sowie „Das Floß der Medusa“. Besonders bemerkenswert ist seine Darbietung in „Sex und Kartoffeln“, die von Kritikern und Publikum gleichermaßen gefeiert wird.

Diese Musiker der Magdeburgischen Philharmonie ist Preisträger

Fermín Villanueva, geboren 1993 im spanischen Pamplona, ist ein Cellist und wichtiger Bestandteil der Magdeburgischen Philharmonie. Seine musikalische Laufbahn begann an der Hochschule für Musik des Baskenlandes „Musikene“. Anschließend setzte er sein Studium an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig fort und schloss es dort mit dem Master mit Auszeichnung ab. Danach vertiefte er sein Können in einem postgradualen Studium an der Musikuniversität in Wien.

Fermin Villanueva ist Mitglied der Philharmonie. Foto: Andreas Lander

Villanueva wurde mehrfach bei nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet, darunter der europäische Emcy-Preis, der „Young Virtuosos“-Wettbewerb in Sofia sowie der 1. Preis beim Wettbewerb „Juventudes Musicales de España“ in Barcelona. Seit 2018 ist er Solo-Cellist der Magdeburgischen Philharmonie und begeistert das Publikum mit seinem virtuosen Spiel. Seine Darbietungen zeichnen sich durch technische Perfektion und emotionale Tiefe aus, wodurch er sich als herausragender Musiker in der Klassikszene etabliert hat.

Das ist der Preis des Fördervereins

Die Preisverleihungsgala bietet nicht nur die Gelegenheit, die Talente der Preisträgerinnen und Preisträger zu würdigen, sondern auch einen tiefen Einblick in ihre Karrieren. Das Publikum darf sich auf einen inspirierenden Abend voller Kunst, Musik und Tanz freuen, bei dem die Preisträger auch die Möglichkeit haben, ihr Können in kurzen Darbietungen unter Beweis zu stellen. In den vergangenen Jahren wurden neben anderen Marie-Joelle Blazejewski, Joshua Hunt und Adrian Domarecki im Jahr 2024 und Marko Pantelic, Isabel Will und Federico Bassanese im Jahr 2023 geehrt. Traditionell wird erst zur Gala bekanntgegeben, wer den Freundespreis des Theaters Magdeburg erhält. Vergangenes Jahr ging dieser an Iris Albrecht, das Jahr davor an Conny Franke.

Karten zur Gala, zu der der Eintritt frei ist, gibt es – solange verfügbar – an der Theaterkasse im Opernhaus am Universitätsplatz 9. Beginn der Veranstaltung des Magdeburger Theaterfördervereins ist am heutigen Sonnabend um 18 Uhr.