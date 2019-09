Sturmtief Mortimer hinterlässt auch in Magdeburg Spuren. Die Feuerwehr musste umgestürzte Bäume beseitigen. Foto: Tom Wunderlich

Sturmtief Mortimer hat auch in Magdeburg Spuren hinterlassen. Die Feuerwehr musste umgestürzte Bäume beseitigen.

Magdeburg l Am Montagmorgen musste die Feuerwehr in Magdeburg zahlreiche umgestürzte Bäume im gesamten Stadtgebiet beseitigen. So war zum Beispiel auf der Cracauer Straße ein Baum quer auf die Fahrbahn gefallen. Die Freiwillige Feuerwehr Prester beseitige das Hindernis mit einer Kettensäge. Auch ein Pkw wurde dadurch leicht beschädigt.

Weniger Glück hatte der Besitzer eines Kastenwagens im Magdeburger Stadtteil Sudenburg. Dort war ein Baum in der St.-Michael-Straße auf das Fahrzeug gestürzt. Die Freiwillige Feuerwehr Ottersleben rückte ebenfalls mit der Kettensäge an. Weitere Sturmschäden wurden aus den Stadtteilen Rothensee und Olvenstedt gemeldet.