Top-Musiker Stefan Schultze für ein Jahr am Gesellschaftshaus

Stefan Schultze ist Artist in Residence am Gesellschaftshaus Magdeburg: Dieser Tage arbeitet er an einem neuen Soloprojekt. Dafür hat er zahlreiche Tasteninstrumente im Einsatz. Gern arbeitet er mit dem präparierten Flügel.

Magdeburg - Er gilt bereits als einer der originellsten Jazzmusiker Europas und international als einer der Top-Leute seiner Generation an der Schnittstelle von Neuer Musik, Jazz-Improvisation und zeitgenössischer E-Musik. In Magdeburg leitete Stefan Schultze vor vier Jahren das Chorprojekt „Our Voices!“, das im Kloster Unser Lieben Frauen für Begeisterung sorgte. Nun ist er zurück: als Artist in Residence am Gesellschaftshaus Magdeburg.