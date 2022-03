Touristen zurück in Magdeburg: Zahlen auf dem Weg zum Vor-Corona-Niveau

Die Stadtrundfahrten in Magdeburg sind wieder stärker nachgefragt. Die Tour führt auch über die Sternbrücke mit Dompanorama.

Magdeburg - Die Touristen sind in Magdeburg zurück. Auch wenn die Vor-Corona-Zahlen noch nicht wieder erreicht würden, so überträfen die Besucherzahlen die vergleichbaren Monate das Vorjahres deutlich, erklärte eine Sprecherin der Magdeburg Marketing und Tourismus GmbH. Der positive Trend sei auch beim Besucherverkehr in der Tourist Information Magdeburg sowie bei den gebuchten Stadtführungen zu spüren.