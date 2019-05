Seit 29 Jahren verkauft Roland-Franz Jeske Schallplatten. In den1990er Jahren noch aus seiner Wohnung in der Helmstedter Straße heraus. Später eröffnete er in Magdeburg den „Hot Rats“ (Arndtstraße), benannt nach seiner Lieblingsplatte von Frank Zappa. Nachdem die Schallplatten ein paar Jahre an Popolarität verloren hatten, sind sie inzwischen wieder voll im Trend. Foto: Tom Wunderlich

Die Schallplatte ist zurück. Der Magdeburger Plattenpapst Roland-Franz Jeske weiß davon zu berichten.

Magdeburg l So-so, die Menschen haben zusehends eine Scheibe. Das ist zumindest eine Feststellung, zu der Roland-Franz Jeske gelangte. Vinyl liegt wieder voll im Trend, weiß der Inhaber des Stadtfelder Plattenladens „Hot Rats“. Im Jahr verkaufe er vielleicht zwei Johnny-Cash-CDs, Cash-Schallplatten hingegen 200.

Woran das liegt? Jeske hat eine Theorie: Vor zwölf Jahren ist in den USA der Recordstore Day, quasi ein Feiertag der Plattensammler, ins Leben gerufen worden. Major-Labels haben sich zusammengetan und exklusive Vinylplatten herausgebracht, die – zumindest in der Theorie – nur an diesem Tag und nur in teilnehmenden „kleinen“ Plattenläden verkauft werden dürfen. Limitierte Auflagen, Sondereditionen – dem Sterben der Plattenläden sollte so entgegengewirkt werden.

Renaissance für die Platte

Scheinbar mit Erfolg. Die Schallplatte erfuhr eine Renaissance. Insbesondere in den vergangenen drei Jahren haben sich die Umsätze verdoppelt. „Die Älteren holen sich ein Stück ihrer Jugend zurück“, sagt er. Für die Jüngeren sei es ein Stück Lifestyle.

Roland-Franz Jeske selbst ist mit Platten groß geworden. In Magdeburg gilt er als der „Plattenpapst“. Mehr als 3000 Scheiben nennt er sein Eigen.

Aus Leidenschaft wurde Beruf

1977 hielt er die erste eigene Schallplatte in den Händen – die „Nina Hagen Band“. Dann habe er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Gleich nach der Grenzöffnung sei er los und habe sich einen nebenberuflichen Gewerbeschein geholt. In seinem Arbeitszimmer in der Helmstedter Straße schaffte er einen Durchbruch zur Nachbarwohnung und verkaufte an ein paar Tagen in der Woche seine Platten. Bis in den Flur hinein haben die Leute damals Schlange gestanden.

Ganz so groß ist der Andrang zwar nicht mehr, dennoch freut Jeske sich über das stetig wachsende Interesse und die Wertschätzung der „gepressten Musikgeschichte“. Für Plattenliebhaber aber auch CD-Sammler hat er einen Tipp fürs Wochenende: Am Sonntag findet im Moritzhof eine Platten- und CD-Börse statt. Mehr als 60 laufende Meter mit circa 10.000 Platten und CDs werden zum Verkauf und Tausch stehen. Auch Technik und Merchandise, wie Shirts, Stoffbeutel und Zubehör rund um die Schallplatte gibt es zu kaufen.

Plattenbörse im Moritzhof

Mit dabei ist er bei der nächsten CD- und Plattenbörse. Diese findet am 2. Juni 2019 von 11 bis 17 Uhr im Magdeburger Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1, statt. Der Eintritt kostet 3 Euro.