Trinkwasser in Magdeburg: Notversorgung nach Rohrbruch im Zehngeschosser

In einem Zehngeschosser in Magdeburg-Neustadt fällt nach einem Rohrbruch die Trinkwasserversorgung aus. Für die Mieter werden Notzapfstellen auf der Straße eingerichtet.

Magdeburg - Der Start in den Morgen des 26. Juni 2022 war für die Bewohner der Lübecker Straße 37 in Magdeburg-Neustadt kein besonders guter. Wer seine Morgentoilette in der Frühe erledigen wollte, musste feststellen: Wasserhähne und auch die Toilettenspülung blieben trocken. Ausgerechnet an einem heißen Sommertag gab es kein Trinkwasser für die Bewohner der 40 Wohnungen in dem Hauseingang.