Nach steigenden Immobilienpreisen vor dem Beginn des Ukraine-Krieges, belasten aktuell hohe Zinsen, Energiekosten und explodierende Baupreise den Immobilienmarkt in Sachsen-Anhalt. Wie haben die Preise in Magdeburg für Häuser, Baugrundstücke und Eigentumswohnungen darauf reagiert?

Magdeburg - Der Immobilienmarkt ist geprägt von steigenden Zinsen, hohen Energiekosten und explodierenden Baukosten. Der Immobilienverband Deutschland (IVD) Mitte-Ost e.V. erhebt jährlich seine real erzielten Verkaufs- und Vermietungspreise. Die Zahlen für das 4. Quartal 2022 liegen der Volksstimme exklusiv vor. Wie sich die aktuellen Preise für Einfamilienhäuser, Wohnungen, Baugrundstücke und Mieten in Magdeburg im Vergleich zu vor Beginn des Ukraine-Krieges verändert haben, berichtet Robert Vesely, Vorsitzender des IVD Mitte-Ost.

Mieten Magdeburg: sind konstant

Laut dem Immobilienpreisspiegel 2023, der Ende Januar 2023 veröffentlicht werden soll, und der die Preise des 4. Quartals 2022 darstellt, zogen die Mieten für Bestandswohnungen im mittleren Bereich in Magdeburg etwas an. Während sie 2021 bei 6,70 Euro pro Quadratmeter, im ersten Quartal 2022 stiegen sie auf 7,0 Euro und blieben im vierten Quartal 2022 konstant bei 7 Euro.

Die Mieten im Bestand sind in Magdeburg lediglich moderat angestiegen, teilt Robert Vesely vom IVD mit. "Neubauwohnungen und sanierte Altbauten haben sich jedoch aufgrund der stark gestiegenen Baukosten verteuert", so der Vorsitzende. Am meisten jedoch würden Mieter durch die Energiekostensteigerungen belastet. Ab sofort greife hier allerdings die Strom- beziehungsweise Gaspreisbremse, so Vesely. Demnach wird der Strompreis auf 40 Cent je kWh und Gas auf 12 Cent je kWh gedeckelt. Diese Deckelung gelte für 80 Prozent des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs.

Einfamilienhaus Magdeburg: Preise sinken

Der Preis für ein Einfamilienhaus mit mittlerem Wohnwert lag im ersten Quartal 2021 in der Landeshauptstadt noch bei 380.000 Euro. Vor dem Ukraine-Krieg, im ersten Quartal 2022, waren die Preise für ein Einfamilienhaus bereits auf 400.000 Euro gestiegen. Nur wenige Monate später, im vierten Quartal 2022, gingen die Preise aufgrund von Inflation und gestiegenen Zinsen, laut dem aktuellen Preisspiegel des IVD wieder auf 380.000 Euro runter.

Robert Vesely ist der Vorstandsvorsitzende des Immobilienverbands (IVD) Mitte-Ost e.V. Der IVD erhebt jährlich seine aktuellen, real erzielten Verkaufs- und Vermietungspreise. Foto: IVD

"Unsere aktuelle Erhebung lässt erkennen, dass sich die Preise für Eigenheime nahezu wieder auf dem Niveau des Jahres 2021 befinden", so Vesely. Die Kaufkraft lasse momentan wegen der hohen Inflation und Zinsen der vergangenen Monate spürbar nach. Insbesondere junge Familien könnten sich häufig die aktuell angebotenen Finanzierungskonditionen nicht leisten, sodass der Traum vom Eigenheim zumindest aufgeschoben werden muss, macht der Vorstandsvorsitzende des IVD deutlich.

"Eigenkapitalstarke Kaufinteressenten sind die Gewinner dieser Entwicklung - diese haben derzeit im Vergleich zu den Vorjahren eine echte Auswahl am Markt", so Vesely.

Eigentumswohnung Magdeburg: Preise sinken

Ähnlich sieht die Entwicklung bei den Eigentumswohnungen in Magdeburg aus. Bei einer Bestandswohnung mit mittlerem Wohnwert kostete 2021 der Quadratmeterpreis noch 1600 Euro, weiter kletterten die Preise bis zu Beginn des Jahres 2022 auf 1800 Euro pro Quadratmeter. Im vierten Quartal hingegen sanken die Preise für Eigentumswohnungen wieder. Aktuell liegt der Quadratmeterpreis bei 1650 Euro.

"Eigentumswohnungen sind nach wie vor insbesondere bei Kapitalanlegern beliebt", berichtet Vesely auf Nachfrage. Der Zenit der Preisentwicklung sei im ersten Quartal 2022 erreicht gewesen. Seitdem haben sich die Werte dem Niveau von 2021 genähert.

"Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Eigentumswohnungen perspektivisch steigen wird", so der Vorstandsvorsitzende. Grund dafür sei, dass verhinderte Eigenheimkäufer als Ausweichvariante Eigentumswohnungen in Betracht ziehen werden.

Baugrundstücke Magdeburg: Preise konstant

Die Preise für die Baugrundstücke haben sich ebenfalls verändert. Diese lagen in der Landeshauptstadt im ersten Quartal 2021 bei 230 Euro pro Quadratmeter. Anfang 2022 stiegen sie auf 250 Euro pro Quadratmeter. Zum Jahresende blieben die Preise für Baugrundstücke konstant und liegen aktuell bei 250 Euro pro Quadratmeter.

"Die Preise für Baugrundstücke machen, gelenkt durch steigende Zins- und Baukosten, in den meisten Lagen eine Seitwärtsbewegung", so Vesely. Ausgenommen hiervon sind die begehrtesten Lagen der Stadt. Zu diesen zählen in Magdeburg laut dem aktuellen Immobilienpreisspiegel: Alter Elbbahnhof, Stadtfeld-Ost, Altstadt, Lennéviertel und das Domquartier.

Aktuell gebe es kaum Nachfrage nach Baugrund und Neubau. Der Markt werde auf diese Entwicklung reagieren, ist sich Vesely sicher. "Dort, wo die Stadtvilla geplant war, entstehen Doppelhäuser. Flächen werden kompakter genutzt und es wird kleiner gebaut", berichtet der Vorstandsvorsitzende.

Intel in Magdeburg: Immobilienpreise steigen

Wie wird sich Intel auf Magdeburg auswirken? Die Intel-Ansiedlung habe große Strahlkraft für weite Teile Sachsen-Anhalts. Eine Konsequenz daraus sei, dass die Kaufpreise für Immobilien, zumindest im Großraum Magdeburg, unter den derzeitigen Marktbedingungen nicht ganz so stark nachgeben werden, wie in anderen Regionen Deutschlands. Je besser die jeweilige Region an Magdeburg angebunden ist, desto höher ist der Effekt, so Vesely.

Magdeburg und Sachsen-Anhalt würden durch die Ansiedlung Intels eine spürbare Image-Aufwertung erfahren. "Sobald die Bagger anrollen, gehen wir davon aus, dass die Nachfrage nach Wohneigentum spürbar steigen wird - und damit auch wieder die Preise", so Vesely.