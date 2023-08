Der Magdeburger Moderator des RTL-Nachrichtenmagazins "Explosiv" Maurice Gajda darf vorerst nicht mehr bei RTL moderieren. An ihm war Kritik laut geworden, nachdem er Anfang August einen mutmaßlich gefälschten Tweet der Ex-AfD-Chefin Frauke Petry in der Sendung gezeigt hatte.

Magdeburg (vs) - Nach scharfer Kritik an einem Beitrag in der RTL-Nachrichtensendung "Explosiv", lässt der Fernsehsender aus Köln die Zusammenarbeit mit Moderator Maurice Gajda nun ruhen. Dies teilte der Privatsender der Onlineseite "Übermedien" am Mittwoch, 16. August, mit.

„Wir setzen die Zusammenarbeit mit Maurice Gajda bis auf Weiteres aus, bis die im Raum stehenden Vorwürfe geklärt sind", so RTL. Der Grund für diesen drastischen Schritt: Gajda hatte am 5. August im Zusammenhang mit dem ESC-Sänger Trong Hieu Nguyen und der Kritik an dessen Person einen Tweet der Ex-AfD-Chefin Frauke Petry gezeigt, an dem sich kurze Zeit später die Kritik entzündete.

„Also, Frauke Petry schrieb über diesen Mann, euren Freund: ‚Ich glaube, kein normaler Deutscher will einen rosa gefärbten Asiaten beim ESC sehen,“ hatte Gajda zum Sendezeitpunkt gesagt, aber auch eingeräumt, dass der Tweet zwischenzeitlich nicht mehr zur Verfügung stehe. Kurze Zeit später habe Petry den gezeigten Tweet als Fälschung bezeichnet.

In einem Beitrag von "Explosiv Weekend" wurde ein Tweet von Frauke Petry erwähnt, der im Nachhinein kritisiert wurde. Wir haben die Vorwürfe geprüft, hier unser Statement dazu. pic.twitter.com/I8WX4TYMQA — RTL (@RTL_com) August 15, 2023

Zuvor habe der Sender dieser Darstellung aber widersprochen. Gajda habe eine Notiz von dem Tweet vor dessen Löschung angefertigt, hieß es noch am 15. August.