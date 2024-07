Magdeburgs beliebtestes Restaurant Chigogi tritt im Gastro-Wettbewerb von Uber Eats an. Wenn das Team es schafft, Sterne-Koch Tim Raue und Schauspielerin Janina Uhse von seinem Können zu überzeugen winkt ein Preisgeld von 40.000 Euro.

Magdeburg/DUR. - Große Ehre für das Magdeburger Restaurant Chigogi: Am 18. und 19. Juli kocht das Team als einer von fünf Finalisten des Gastro-Wettbewerbs "Uber Eats Awards" unter anderem für Sternekoch Tim Raue. Der bekannte Fernsehkoch wird mit darüber entscheiden, ob sich das Restaurant den Titel als "Uber Eats Restaurant des Jahres" sichern kann. Als Gewinn winkt ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro.

Magdeburger Restaurant Chigogi kocht für Tim Raue und Janina Uhse

Tim Raue ist nicht der einzige Prominente in der vierköpfigen Jury, die das Magdeburger Restaurant mit seinem Essen überzeugen will. Auch die aus "Gute Zeiten - schlechte Zeiten" bekannte Schauspielerin Janina Uhse kürt den Sieger mit, außerdem sitzen die Content-Creatorin Lalaluu und Deborah Landshut von der "Cosmopolitan" in der Jury.

Mitglied der vierköpfigen Jury: Schauspielerin Janina Uhse. Foto: dpa

Um bis ins Finale zu kommen, hatte sich das Chigogi, das erst im vergangenem Jahr eröffnet wurde und koreanisches Street Food anbietet, zuvor im lokalen Wettbewerb durchgesetzt - es wurde in Magdeburg von den Nutzern der Lieferplattform Uber Eats zum beliebtesten Restaurant gewählt. Und da es auch zu den fünf Restaurants gehört, die deutschlandweit die meisten Stimmen erhielten, ist es nun im Finale in Berlin dabei.

Chigogi in Magdeburg ist Gästen dankbar für Unterstützung

Trung Nguyen, Betreiberin des Chigogi, freut sich über die Anerkennung: "Wir sind stolz und dankbar, als Restaurant des Jahres in Magdeburg ausgezeichnet worden zu sein. Ein riesiges Dankeschön geht an unsere treuen Gäste, die für uns gestimmt haben."

Die Lieferplattform Uber Eats vergibt in diesem Jahr erstmals einen Gastro-Award. Zehntausende Nutzer stimmten laut dem Unternehmen über ihre Lieblingsrestaurants in 20 deutschen Städten ab.