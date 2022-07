Übergewicht Dicke Kinder durch Corona-Krise: Magdeburger Ärztin berichtet, warum Fettleibigkeit gesamte Familie betrifft

Katja Palm behandelt an der Universitätskinderklinik in Magdeburg Kinder mit Adipositas. Warum der Kampf gegen Fettleibigkeit die gesamte Familie betrifft und was die Politik zur Ernährung und Sport beitragen müsste, berichtet die Ärztin.