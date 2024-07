Magdeburg - Für Empörung hatte jüngst gesorgt, dass wegen der Sanierung der Treppe am Ufer des Adolf-Mittag-Sees in Magdeburg eine alte Weide fallen soll. Immerhin bestimmt das Gehölz seit Jahrzehnten das Bild am Ufer mit und spendet an heißen Sommertagen Schatten. Doch womöglich kann der Baum trotz der Arbeiten am Treppenfundament dennoch gerettet werden, war jetzt auf Nachfrage der Magdeburger Volksstimme aus der Stadtverwaltung zu erfahren. Wie soll das gehen?

