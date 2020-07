Unfassbar: Ein Mann hat in Magdeburg ein neunjähriges Mädchen überfallen. Er raubte ihr Fast Food. Warum er am Ende dennoch leer ausging:

Magdeburg l Der Hunger hat einen Mann zu einer gemeinen Tat getrieben. Am Mittwochnachmittag stieß er in Magdeburg im Stadtteil Neustädter See ein neunjähriges Mädchen um. Als die Kleine zu Boden fiel, entriss er ihr eine Packung mit Fast Food, das sie zuvor in einem Supermarkt gekauft hatte, teilte die Polizei mit. Dabei habe er gesagt, dass er Hunger habe.

Als der Mann fliehen wollte, stoppten ihn drei unbekannte couragierte Männer, heißt es weiter. Sie nahmen ihm das Raubgut wieder ab. Der Täter flüchtete. Die Männer gaben dem Mädchen das Essen zurück. Dann lief die Neunjährige nach Hause. Ihre Eltern informierten die Polizei. Die Kleine soll sich bei dem Vorfall zwar nicht verletzt haben, doch der Schock sitze tief.

Die Beamten ermittelt nun weiter. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß

bekleidet mit einem schwarzen Pullover, schwarzer langer Hose und einer schwarzen Schutzmaske.

Der Raub ereignete sich gegen 16.45 Uhr in der Dr.-Grosz-Straße. Hinweise werden unter Telefon 0391/546-3292 entgegengenommen.