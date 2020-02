Die Polizei ermittelt in einem Fall, in dem zwei Männer von einer Gruppe Unbekannter erst bepöbelt, dann verprügelt und ausgeraubt worden. Symbolbild: Martin Rieß

In Magdeburg wurden zwei junge Männer von einer Gruppe Unbekannter ausgeraubt. Eins der Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.



Magdeburg (vs) l Am Sonntag gegen 21.30 Uhr sind in der Innenstadt zwei Männer von Unbekannten attackiert und beraubt worden. Ein Opfer wurde dabei krankenhausreif geschlagen.

Der 22-jährige Magdeburger hielt sich gemeinsam mit einem 20-jährigen Mann aus Schwerin im Breiten Weg auf Höhe eines Fast-Food-Restaurants auf. Plötzlich kam eine circa fünfköpfige Gruppe auf die beiden Männer zu und ein Mann aus der Gruppe entriss ihnen eine Tüte mit Essen.

Die beiden Passanten begaben sich daraufhin in Richtung Straßenbahnhaltestelle Alter Markt, wo sie erneut auf die Gruppierung trafen und es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. In der weiteren Folge traten und schlugen die Angreifer aus der Gruppe unvermittelt auf die beiden Männer ein. Parallel entwendeten die Täter die Geldbörse des 22-Jährigen. Danach entfernte sich die Gruppe in Richtung Julius-Bremer-Straße.

Die Polizei konnte die Täter trotz Suche im Umfeld nicht mehr aufgreifen. Beide Männer erlitten Verletzungen. Der 22-jährige Magdeburger wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Tätergruppierung wurde wie folgt beschrieben: circa fünf Männer, dunkel gekleidet; ein Täterwar bekleidet mit dunkler Jogginghose mit weißem Aufdruck. Alle waren augenscheinlich mit Migrationshintergrund. Zeugen werden gebeten, sich unter 0391/546-32 92 bei der Polizei zu melden.