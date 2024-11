Magdeburg. - Nach dem tödlichen Unfall auf der Autobahn 2 bei Magdeburg, bei dem ein 38 Jahre alter Abschleppwagenfahrer von einem Lkw erfasst worden war, ist eine Spendenkampagne ins Leben gerufen worden.

"Aus der Ukraine geflohen vor Krieg, Elend und Tod, wollte er hier seiner Frau und seinen beiden Kindern ein besseres und sicheres Leben ermöglichen", heißt es auf der Spendenplattform GoFundMe.

Ukrainischer Familienvater stirbt bei Unfall auf A2 - Spenden sollen Verbliebenen helfen

Familie, Kollegen und Freunde seien sprachlos, gelähmt und überfordert mit dem viel zu frühen Tod. Aus diesem Grund startete Initiator Alexander Siemke eine Spendenkampagne für den Mann namens Igor.

"In diesen schweren Zeiten benötigt die Familie Unterstützung, um die unerwarteten finanziellen Belastungen zu bewältigen, die mit solch einem unerwarteten Verlust verbunden sind. Ich möchte diese Spendenaktion ins Leben rufen, um der Familie zu helfen und etwas von der Last zu nehmen", heißt es weiter.

Als Abschleppfahrer habe der 38-jährige Familienvater es sich hier zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen in Notsituationen zu helfen. Bei dieser Arbeit, gerade einem Menschen in Not helfend, starb Igor.

Insgesamt 12.170 Euro (Stand 13. November, 14.45 Uhr) sind bereits zusammengekommen. Das Spendenziel von 15.000 Euro ist zwei Tage vor der Beerdigung des Familienvaters fast erreicht.

Lkw-Fahrer flüchtet nach tödlichem Unfall auf A2 bei Magdeburg

In der Nacht auf den 2. November hatte der Abschleppdienst-Mitarbeiter laut Polizei ein Auto auf dem Standstreifen der A2 bei Magdeburg auf seinen Anschleppwagen geladen. Als Igor zur Fahrerseite ging, wurde er von einem Fahrzeug erfasst.

Der Unfallfahrer flüchtete den Angaben nach vom Tatort. Der 38-jährige Abschleppwagenfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Nach einem Zeugenaufruf der Polizei habe sich kurze Zeit später ein Fuhrparkleiter aus Niedersachsen bei der Polizei gemeldet, der einen auf die Beschreibung passenden Lkw in seinem Bestand hat. Im Anschluss habe ein Unfallgutachter den Lkw untersucht. Die gefundenen Spuren passen demnach zu den Spuren am Tatort, so die Polizei.

Gegen den 63 Jahre alten Unfallfahrer seien nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr und wegen Unfallflucht eingeleitet worden.