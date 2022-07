Ukraine-Krieg: Magdeburger Partnerstadt an vorderer Front

Welche Folgen hat der Krieg in der Ukraine auf Magdeburgs Partnerstadt Saporischja? Einen Eindruck vermitteln Statements der dortigen Behörden und Medien.

Saporischja -In der Magdeburger Partnerstadt Saporischja im Südosten der Ukraine ist die Lage seit mehreren Tagen konstant: In der Region haben russische Truppen im Zug des Ukraine-Kriegs mehrere Städte und Gemeinden eingenommen – Saporischja selbst ist davon nicht betroffen. Doch die Folgen für die Menschen in der Stadt sind dramatisch.